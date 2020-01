Ségolène Royal lorgne 2022 et va lancer une association politique

La candidature finalement surprise et très anticipée de Marine Le Pen pour l'élection présidentielle de 2022, couplée au récent licenciement de Ségolène Royal qui sera acté le 24 janvier, aurait-elle accéléré les choses ? Ségolène Royal n'aura en tout cas pas attendu longtemps avant de poser ses pions en vue de la prochaine élection présidentielle. Démise de ses fonctions d'ambassadrice des pôles par l'Élysée, l'ancienne ministre de l'Écologie va prochainement lancer une association politique, révèle Le Figaro.Lire aussi Présidentielle : Marine Le Pen met la pression sur MacronIntitulée Désirs de France, avenir de la planète, cette structure entend se poser en tant que troisième choix pour les électeurs entre Emmanuel Macron et la patronne du Rassemblement national. Ségolène Royal envisagerait ainsi de modifier les statuts de l'association pour en faire un véritable parti politique si jamais une base d'électeurs parvenait à se former et à répondre à son appel. L'ancienne candidate socialiste de 2007, bien que visée par une enquête du Parquet national financier, n'exclut pas pour l'instant de se présenter. Jeudi, sur BFM TV, elle déclarait : « .e face-à-face Macron-Le Pen est un gros problème. » Avant d'ajouter : « Si je suis la mieux placée, je serai prête. »Lire aussi Coignard ? Ambassadeurs thématiques : les fantômes du Quai d'OrsayUne tournée dans plusieurs villes de FranceSégolène Royal devrait...