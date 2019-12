Ségolène Royal, la surenchère démago

En plein mouvement social, Ségolène Royal donne dans la surenchère démagogique en ciblant, une fois de plus, le chef de l'État. On ne change pas une recette qui marche. Emmanuel Macron a annoncé qu'il renonçait à l'indemnité mensuelle que touchent à vie les anciens présidents (6 220 euros brut par mois, un très avantageux régime spécial) et, illico, il s'est attiré les foudres de l'ambassadrice chargée de la négociation internationale sur les pôles arctique et antarctique. « La vraie question, c'est de savoir s'il renonce à retourner après l'Élysée dans le monde du business mondialisé avec les énormes retraites chapeaux qui vont avec et dont les montants sont sans commune mesure », a dégainé sur Twitter l'ancienne ministre de l'Écologie.Une critique dans l'air du temps. À gauche, de nombreux députés ont dénoncé le « coup de com » du président, le secrétaire national du PCF Fabien Roussel relativisant ce « renoncement » d'une formule percutante : « C'est un luxe que tout le monde ne peut pas se payer. » Surfant sur la vague, Ségolène Royal va plus loin : sa rhétorique très années 1930 dépeint Emmanuel Macron en suppôt du grand capital, auquel il se vendra dès qu'il aura quitté l'Élysée pour bénéficier de millions d'euros de retraite chapeau. Succès populaire garanti.Le « spectre » des retraites chapeauxSauf que, factuellement, le raisonnement de madame Royal ne tient pas. En 2014, alors qu'elle...