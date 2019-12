Ségolène Royal critiquée pour son activité pour les pôles : quel bilan pour son prédécesseur Michel Rocard

Les reproches visant Ségolène Royal sont-ils fondés ? L'ambassadrice de la France chargée des négociations internationales pour les pôles devrait être convoquée dans les prochaines semaines à l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur « son absence à l'ensemble des réunions officielles au Conseil de l'Arctique » et sur « ses interventions médiatiques quasiment hebdomadaires sur la politique nationale », comme l'a annoncé ce jeudi le député UDI et membre de la mission d'information sur l'Arctique et l'Antarctique, Christophe Naegelen. LIRE AUSSI > Ségolène Royal convoquée : cinq minutes pour comprendre ce qui est reproché à l'ambassadrice des pôlesMais pour l'ancienne candidate la présidentielle en 2007, ces élus « ne savent plus quoi inventer pour me faire taire parce que toute parole de vérité qui dénonce les graves désordres sociaux dont la France souffre les dérange », a-t-elle répliqué auprès de l'AFP. « Ma parole dérange », a-t-elle renchéri ce vendredi sur RTL. Rocard présent à plusieurs reprises aux sommetsPour sa défense, Ségolène Royal se réfère notamment à l'activité et au bilan de son prédécesseur à ce poste, Michel Rocard. L'ancien Premier ministre avait été nommé ambassadeur pour les pôles par Nicolas Sarkozy en avril 2009, et il a occupé ce poste jusqu'à son décès, le 2 juillet 2016. Premier point soulevé par Ségolène Royal : le travail mené. Selon elle, citée par le chef du service politique de France Info Jean-Jérôme Bertulos, Michel Rocard « ne s'est rendu [au Conseil de l'Arctique] qu'une seule fois en 7 ans et il n'y est plus retourné ». Ségolène Royal se défend: « Mon prédécesseur aux pôles Michel Rocard avait de même gardé toute sa liberté de parole (...) Quand au reproche concernant le conseil de l'Arctique, Michel Rocard, ne s'y est rendu qu'une seule fois en 7 ans et il n'y est plus retourné..."-- Jean-Jérôme ...