Ségolène Royal candidate à la présidentielle de 2022 ? "Ce sera une décision collective", assure-t-elle

Interrogée sur BFMTV-RMC , l'ancienne ministre n'a pas exclu une nouvelle candidature.

L'ancienne ministre socialiste Ségolène Royale, en 2018. ( AFP / JUAN MABROMATA )

Pour l'ancienne ministre de l'Environnement Ségolène Royal, "la prochaine élection présidentielle sera très différente". " On en a assez de l'hyperprésidentialisation , d'un régime qui fait que quelques uns - que des hommes d'ailleurs - pensent qu'ils savent tout, ils décident à deux ou trois, ils nous assènent des décisions et ensuite, lorsque ça se passe mal, ils disent 'Si on avait réfléchi peut-être que ça se serait passé autrement'", a-t-elle fustigé mercredi 10 juin sur BFMTV-RMC , faisant notamment référence au conflit social autour de la réforme de l'hôpital public.

"Je suis convaincue que si on veut qu'il y ait une alternative démocratique, sociale, écologique à ce qui se passe aujourd'hui, il va falloir être prêt pour incarner cette alternative", a poursuivi l'ancienne ambassadrice des Pôles. Est-elle prête à endosser ce rôle ? "Vous le savez" , a répondu Ségolène Royal. "Ce n'est pas quelque chose de personnel, ce sera une décision collective parce que cette offre alternative pour redresser la France et donner une nouvelle espérance ne pourra réussir que s'il y a une union de celles et ceux qui pensent que les valeurs humaines peuvent l'emporter pour ça", a-t-elle ajouté.