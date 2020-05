Ségolène Royal "assume complètement" avoir supprimé ses tweets sur la chloroquine

L'ancienne ministre dénonçait sur Twitter les "hésitations bureaucratiques" concernant la mise en place d'essais sur un traitement à base de chloroquine, une "solution connue et confirmée par des spécialistes incontestables". Un tweet supprimé depuis la publication d'une étude pointant son inefficacité et ses risques.

Ségolène Royal, le 23 janvier 2020 à Marseille. ( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Vantée en France par le Pr marseillais Didier Raoult pour lutter contre le nouveau coronavirus, la chloroquine et son dérivé l'hydroxychloroquine avaient également séduit de nombreux politiques, comme le maire Les Républicains de Nice Christian Estrosi qui avait bénéficié du traitement alors qu'il était malade du Covid-19.

Ségolène Royal semblait également convaincue. Sur Twitter, l'ancienne candidate à la présidentielle dénonçait d'ailleurs les "hésitations bureaucratiques" concernant la mise en place d'essais sur un traitement à base de chloroquine, une "solution connue et confirmée par des spécialistes incontestables ". "Soyons solidaires de ces médecins spécialistes incontestés et responsables et laissons les agir sous leur responsabilité car ces médecins risquent leur vie et savent ce qu'ils font", assurait-elle également dans un autre tweet. Deux messages supprimés peu après la publication d'une étude pointant son inefficacité et ses risques , a relevé dimanche 24 mai le compte Twitter "Fallait pas supprimer".

L'ex-ministre de l'Environnement a néanmoins dit lundi assumer "complètement" la suppression de ses tweets pro-chloroquine. "J'assume complètement (...) . Ce n'est pas un sujet . Régulièrement, je mets mon compte Twitter à jour en supprimant des tweets qui correspondent à des sujets d'actualité précis et je laisse les tweets durables".