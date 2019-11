Ségolène Royal a-t-elle profité des moyens publics du Quai d'Orsay à des fins personnelles ?

Selon la cellule investigation de Radio France, l'ambassadrice des pôles utilise les fonds liés à sa fonction au profit notamment de sa fondation ou de la promotion de son livre. "Tout est faux", a assuré cette dernière sur RMC, dénonçant un "journalisme de caniveau".

Ségolène Royal le 11 décembre 2017 à Paris. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Nommée ambassadrice internationale des pôles Arctique et Antarctique par Emmanuel Macron en juillet 2017, Ségolène Royal reste pour autant très présente sur le devant de la scène politique française, n'excluant pas une candidature à la présidentielle de 2022. Elle se déplace par ailleurs beaucoup en province dans le cadre de sa fondation Désirs d'avenir pour la planète mais également pour la promotion de son livre "Ce que je peux enfin vous dire".

La cellule d'investigation de Radio France accuse ce vendredi 15 novembre l'ancienne ministre de l'Environnement d'avoir profité des moyens mis à sa disposition par le ministère des Affaires étrangères pour gérer cet agenda personnel. Elle bénéficie notamment de trois collaborateurs rémunérés par le Quai d'Orsay et de 100.000 euros de frais de mission par an, soit "trois fois plus" que Michel Rocard, son prédécesseur.

"Tout est faux!", a assuré sur RMC Ségolène Royal, dénonçant des "agressions" "calomnieuses et diffamatoires" . "Jacques Chirac dirait que c'est abracadrabrantesque, je n'irai pas jusque là. Tout est faux donc c'est quand même grave. Ce n'est pas juste d'attaquer comme ça des personnes, des salariés qui font des activités depuis des années, des activités bénévoles auprès de moi, et qui le font exclusivement sur leur temps libre", a-t-elle déploré.

"Des cochonneries"

Elle assure qu'il n'y a aucun mélange des genres et s'interroge sur le timing de ces révélations . "Au moment où, comme par hasard, j'apparaîs dans les sondages la mieux placée pour relever le défi de la gauche à la présidentielle... Comme par hasard les attaques les agressions et les calomnies viennent en ce moment. C'est quand même étrange. Et au moment où je mène des combats très durs contre le lobby du glyphosate, des pesticides... Et là je ne lâcherai pas. Personne ne me fera renoncer aux actions caritatives bénévoles que je mène aujourd'hui", a-t-elle martelé.

Alors qu'elle est soupçonnée de ne pas se rendre souvent aux réunions liées à sa fonction d'ambassadrice des pôles, elle assure s'être déplacée "11 fois aux réunions du Conseil de l'Arctique" en deux ans. "Je ne vais pas aux réunions si cela n'est pas utile, parce que ça coûte cher, parce qu'il y a un bilan carbone", a-t-elle précisé. "La France ne prend pas la parole au Conseil de l'Arctique, elle n'est que membre observateur. Donc j'estime que les diplomates expérimentés et chevronnés sur place sont plus légitimes", a-t-elle insisté.

Selon elle, le journaliste a inventé "ces cochonneries". "C'est dégueulasse, je ne me laisserai pas faire" . "La politique ne permet pas tout et le journalisme de caniveau ne permet pas tout". "Si je voulais vraiment gagner de l'argent, je serais dans le privé. Je pourrais gagner 10 fois plus", a expliqué Ségolène Royal, qui se réserve le droit d'attaquer en justice.