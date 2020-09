Sedan : The Dubois Brothers

Tout ne s'est pas passé comme prévu depuis la reprise du club de Sedan par les frères Marc et Gilles Dubois, en 2013 à la suite de la liquidation. Le second nommé et benjamin, las des choix de son frère et mis à la porte par ce dernier, a pris ses cliques et ses claques quatre ans plus tard, et une guéguerre fraternelle a débuté. L'affaire a même pris une dimension inattendue le mois dernier, avec pour finir la publication d'un communiqué lunaire où l'aîné, président encore en place, règle ses comptes familiaux en public. Il est temps de se poser cette question : il se passe quoi, au CS Sedan-Ardennes ?

[COMMUNIQUE OFFICIEL]Le président du CSSA, Marc Dubois, s'exprime face aux récentes déclarations parues dans la presse? https://t.co/ljIpH5rlFV pic.twitter.com/sh13ZlpwIt -- CSSA (@_CSSA) August 11, 2020

Depuis le décès prématuré de Jahseh Onfroy, plus connu sous le ténébreux blase XXXTentacion, nombreux sont ceux qui font perdurer sa mémoire et son travail. Oui, même au milieu des Ardennes, on n'a pas oublié le petit prince du rap émo. Pour ceux qui en doutaient, Marc Dubois l'a rappelé il y a un mois sur le site de son club, le CSSA, en reprenant une phrase qui tourne sur tout site de citation qui se respecte et que l'on attribue àVoilà comment le président du club a conclu avec panache son communiqué, le 11 août dernier. Une publication inouïe, sobrement intitulée, dans laquelle il incendie tout bonnement son petit frère Gilles, ex-directeur délégué à ses côtés entre 2013 et 2017 après la liquidation judiciaire de l'écurie ardennaise et la reprise par la fratrie.Morceaux choisis :