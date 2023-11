Sedan : souriez vous êtes filmés !

Pendant que la France du foot volait au secours du FC Sochaux l'été dernier, le CS Sedan Ardennes a touché le fond avec une relégation en Régional 3. Mais même en huitième division, les Sangliers sont diffusés et commentés comme des pros (ou presque) grâce à une bande de supporters amoureux.

En ce soir de demi-finale de Coupe du monde de rugby, tous les yeux sont rivés sur TF1. Au milieu de ses amis, Florian, lui, a le regard figé sur son portable. Au duel entre les Springboks et le XV de la Rose, ce supporter du CS Sedan-Ardennes préfère une simple rencontre de Régional 3 de la Ligue du Grand Est. « Je ne sais même pas contre qui on joue » , plaisante ce brasseur de Carignan encore déçu de la sortie de route du XV de France au tour précédent. Ce qu’il sait, en revanche, c’est que les Sangliers mènent 4-1 face à l’US Etain-Buzy. Mieux : il a vu les buts, sans être au stade. « Depuis qu’on est descendu en Régional 3 cet été, on pensait ne plus pouvoir regarder nos matchs. Mais des supporters se sont mobilisés pour les diffuser et les commenter, c’est un truc de fou ! » , sourit-il en finissant sa bouteille d’Orval . En jetant un coup d’œil au dessus de son épaule, on constate que 900 personnes sont en train de suivre cette fin de match, tout cela grâce à quatre supporters apprentis journalistes.

After foot ardennais et car-régie improvisé

Loin des radars professionnels depuis sa chute de cinq divisions l’été dernier, dans une indifférence générale pendant que la France du foot se mobilisait pour sauver Sochaux, le CS Sedan Ardennes a par la même occasion disparu des écrans. « En N1, Canal+ programmait les matchs à des horaires de merde, mais au moins on était sûr de pouvoir regarder » , résume Florian. Ce qui était loin d’être gagné pour une équipe de R3. C’était sans compter Thibault, musicien de 34 ans du sud des Ardennes, et amoureux du CSSA depuis toujours. « J’ai été bercé par les exploits de la fin des années 1990, j’ai grandi avec Sedan en Ligue 1, et ça vous reste à vie ensuite » , confie cet éducateur sportif et socio culturel de formation. Après avoir lancé un podcast hebdomadaire l’an passé – « un espèce d’After foot dédié à Sedan » -, Thibault et ses trois acolytes de la page facebook Drapeau vert/carton rouge ont décidé de passer la seconde.…

Tous propos recueillis par AHD.

Par Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com