Sedan, Sangliers propres

Redescendu en National 2 à l'intersaion 2017 alors qu'il visait un retour dans le monde pro, Sedan vit un début de saison stratosphérique : 100% de victoires et aucun but encaissé. Après des galères à répétition, l'OVNI ardennais rattrape le temps perdu, et nul ne sait où il compte s'arrêter.

"On s'interdit de prendre un but"

Toni Brogno : " À Sedan, il y avait plus de supporters dans le stade que d'habitants dans la ville "

L'AS Prix-lès-Mézières vit de belles heures. Pensionnaire de cinquième division et représentante d'une petite bourgade de 1300 habitants cramponnée à Charleville-Mézières, elle disputera le 5 janvier prochain les 32de finale de la Coupe de France, et a toutes ses chances d'accéder au tour suivant. Un exploit ? Pas autant que celui réalisé par les Vert et Noir en début de parcours, plus précisément à la mi-octobre au cinquième tour. Ce jour-là, sur corner, le défenseur Damien Dufour a réalisé quelque chose de très spécial : il a marqué un but à son ancien club, le CS Sedan-Ardennes, et le prestigieux voisin s'est incliné (0-1). Ce n'est pas compliqué : c'est tout simplement le seul pion qu'ont encaissé les Sangliers depuis le début de la saison. Fou.Depuis août et le coup d'envoi du nouvel exercice dans le groupe A de National 2, les matchs passent et se ressemblent : Sedan gagne, et ses filets ne tremblent jamais. Véritables phénomènes, les ouailles de Sébastien Tambouret en sont à 13 succès pour autant de, redonnant un peu de ses lettres de noblesse à un club mythique des années 2000 qui a sombré. Évidemment, personne ne fait quelque chose de comparable en Europe, toutes divisions confondues. Une solidité qui s'est forgée progressivement : ", témoigne Yasser Baldé, défenseur formé à l'AJ Auxerre et qui forme la charnière centrale avec Bissenty Mendy