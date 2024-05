information fournie par So Foot • 05/05/2024 à 06:32

Sedan remonte en Régional 2

Sedan n’est pas mort !

Il y a un an, le CSSA était relégué de cinq divisions et atterrissait en Régional 3. Les Sangliers n’y seront pas restés longtemps : vainqueurs 4-0 de Charleville ce samedi à Louis-Dugauguez, ils ont officialisé leur montée en R2. Avec dix points d’avance sur Etain-Buzy, Sedan ne peut désormais plus être rattrapé dans la poule A. Quelque 1900 spectateurs étaient présents dans les tribunes pour ce match. Certains ont même envahi la pelouse au coup de sifflet final pour célébrer la promotion.…

