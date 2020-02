Sécurité routière : 3239 morts sur les routes en 2019, un léger recul

En 2019, 3 239 personnes ont perdu la vie sur la route, un « chiffre historiquement bas », selon le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner ce samedi matin.Avec neuf décès de moins qu'en 2018, l'Hexagone a quasiment stagné en 2019, enregistrant une très légère baisse de 0,3 %, selon les données de la Sécurité routière. « Ces chiffres sont historiques, mais ils sont le résultat d'une politique volontariste », a déclaré le ministre lors d'une courte allocution à Janvry (Essonne), en défendant le passage aux 80 km/h sur les routes secondaires instauré par le gouvernement depuis mi-2018.L'année précédente, le bilan de la mortalité s'élevait à 3 488 personnes, en métropole et en outre-mer, une année historiquement basse.Si le premier trimestre 2019 a été particulièrement meurtrier, l'automne a permis de compenser de manière importante.Au total, « 36 vies ont été sauvées grâce à la mesure du 80 km/h » depuis son lancement en juillet 2018, a fait valoir Christophe Castaner, au moment où plusieurs départements, dont la Corrèze et le Cantal, ont décidé de revenir aux 90 km/h.Mortalité routière Outre-mer en hausse de 5,8 %Les départements sont « libres de décider » grâce à la dérogation prévue par la loi, a ajouté M. Castaner, tout en les invitant « à évaluer aussi dans la durée les conséquences » locales du retour aux 90 km/h.« L'emballement politique et un peu politicien que nous avions connu au moment de la mise en place des 80km/h n'existe plus, sauf dans quelques départements », a-t-il estimé.Selon un recensement effectué par l'AFP en décembre, 25 départements avaient fait savoir leur intention de repasser aux 90 km/h.Dans le détail, 2019 confirme la nette rupture constatée en 2018, année où la sécurité routière avait réalisé ses meilleurs chiffres en métropole après quatre années marquées par une hausse de la mortalité.Dans l'Hexagone, tous les autres ...