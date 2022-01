Sécurité : Macron veut deux fois plus de policiers "sur le terrain d'ici 2030"

En visite à Nice, le chef de l'Etat a dévoilé les grandes lignes d'une projet de loi de sécurité qu'il souhaite lancer à partir de mars prochain.

Emmanuel Macron, le 10 janvier 2022, à Nice ( AFP / Valery HACHE )

Il se projette déjà dans les prochains mois... En déplacement à Nice sur le thème de la sécurité, Emmanuel Macron a esquissé les contours d'un projet de loi sécurité, avec une enveloppe de 15 milliards de plus sur cinq ans. Le chef de l'Etat a par ailleurs dit vouloir "doubler les policiers sur le terrain d'ici 2030", notamment par la suppression de tâches annexes et des réorganisations. Cette mesure viendra en complément de la création des 10.000 postes de forces de l'ordre depuis le début du quinquennat, a précisé le président à Nice, devant des élus et des associations, lors d'un déplacement consacré à la sécurité.

Mettre un terme aux "tâches indues"

En septembre, à Roubaix, lors d'un déplacement sur ce thème, le chef de l'Etat avait déjà évoqué ce doublement des effectifs sur la voie publique. Il a expliqué lundi que pour parvenir à cet objectif au cours des cinq prochaines années, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (Lopmi) mettrait "un terme aux tâches indues", comme la garde des bâtiments publics, le transfert des détenus, la police des audiences, etc. Au total, cela devrait permettre de dégager "3.500 policiers et gendarmes" pour les mettre sur la voie publique.

En outre, Emmanuel Macron a annoncé une accélération du dégagement des policiers et gendarmes des tâches administratives. "Il n’y aura plus, a-t-il dit, à compter de 2023 un seul de ces personnels actifs dans les fonctions de contrôle administratif à nos frontières ou de gestion des centres de rétention administrative (CRA)". "Cela nous permettra de remettre pas moins de 3.000 agents sur la voie publique", a-t-il estimé.

Selon des sources concordantes, par exemple, il n'y aura plus de policiers dans l'aéroport de Roissy ni dans celui d'Orly pour contrôler les passeports, mais des personnels administratifs.