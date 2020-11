"Sécurité globale": Darmanin et l'Assemblée au front de la "guerre des images"

Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale, le 20 novembre 2020 ( AFP / Bertrand GUAY )

Le geste d'apaisement du gouvernement sera-t-il suffisant? Dans un climat tendu, les députés ont entamé vendredi après-midi l'examen de la mesure la plus controversée de la proposition de loi "sécurité globale" pénalisant la diffusion malveillante de l'image des forces de l'ordre.

Dans sa rédaction actuelle, l'article litigieux prévoit de pénaliser d'un an de prison et 45.000 euros d'amende la diffusion de "l'image du visage ou tout autre élément d'identification" d'un policier ou d'un gendarme en intervention lorsque celle-ci a pour but de porter "atteinte à son intégrité physique ou psychique".

Face aux députés LFI vent debout, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est mué en avocat de cet article 24, en rappelant "la totale conviction du gouvernement de la grande et belle liberté de la presse, liberté d'informer".

Mais "si la liberté de la presse peut être attaquée, les policiers et les gendarmes peuvent l'être également", a souligné M. Darmanin, après avoir soufflé le chaud et le froid sur cette disposition, suggérant parfois de la durcir.

Au quatrième et dernier jour de l'examen du texte porté par LREM et son allié Agir, il a exposé le point d'équilibre promu par le gouvernement, via un amendement de dernière minute qui doit garantir la liberté d'informer. Celui-ci est censé désamorcer les craintes des opposants, qui crient à la mesure "liberticide".

Peine perdue vis-à-vis de la gauche, qui a déroulé ses arguments anti-article 24: du risque d'autocensure au flou autour de la notion d'intentionnalité de nuire.

Ce dernier argument est également porté par une partie du groupe Modem, autre allié de la majorité, qui a demandé de "supprimer cet article et se remettre autour d'une table pour résoudre cette équation difficile", selon Erwan Balanant.

A droite, LR soutient la mesure mais le député Eric Diard s'inquiète de sa "constitutionnalité". Son collègue Pierre-Henri Dumont a regretté que cette mesure se base sur la loi sur la presse de 1881 et non sur des dispositions déjà existantes du Code pénal.

De son côté, Marine Le Pen (RN) a salué une disposition qui va "dans le bon sens" et ne mérite "ni excès d'opprobre" et "ni excès d'honneur".

Selon le texte de l'amendement gouvernemental, il y aura au début de l'article la mention "sans préjudice du droit d'informer". Et l'intention de nuire aux forces de l'ordre, policiers, gendarmes et policiers municipaux sera davantage caractérisée.

"Par principe quand il y a des doutes et des questionnements, c'est que les choses ne sont pas claires et qu'il faut y répondre", avait justifié le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal sur franceinfo.

"Oui", journalistes et citoyens pourront continuer à filmer et à diffuser "sans intention malveillante", a affirmé le co-rapporteur LREM de la proposition de loi, Jean-Michel Fauvergue.

"Ce n'est pas la liberté de penser qui est attaquée, ce qui est attaqué c'est cette haine qui est sur les réseaux sociaux", a-t-il ajouté.

Pour l'Intérieur et les syndicats policiers, la mesure permet de "protéger ceux qui nous protègent" confrontés à une violence qui déborde des réseaux sociaux. Journalistes, défenseurs des libertés publiques et pourfendeurs des violences policières dénoncent "une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression".

La Défenseure des droits Claire Hédon a réclamé vendredi "le retrait" de l'article controversé qu'elle juge "inutile" et potentiellement nuisible au contrôle de l'action des policiers et gendarmes.

Les contempteurs ne désarment pas: un rassemblement est prévu samedi après-midi, place du Trocadéro à Paris, à l'appel d'organisations de journalistes, syndicats et collectifs de défense de droits humains qui dénoncent également le nouveau schéma national du maintien de l'ordre.

Plusieurs dirigeants de médias ont exprimé leur préoccupation concernant l'article 24, dont la direction de l'information de l'AFP.

Dans une tribune publiée vendredi sur le site du Monde, les directions des rédactions d'une trentaine de médias se sont engagées aussi à ne pas accréditer leurs journalistes pour couvrir des manifestations, au nom de la liberté de la presse.

Trente-trois personnes avaient été interpellées et un journaliste de France Télévisions placé en garde à vue mardi soir lors d'une manifestation près du Palais Bourbon.

