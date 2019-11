Sécurité et migration au menu de la visite d'Edouard Philippe au Sénégal

Le premier ministre doit se rendre à Dakar dimanche et lundi, accompagné d'une vaste délégation, dont le chef de la diplomatie et la ministre des armées.

« Notre relation est singulière. » Ainsi s'exprimait, à propos du Sénégal, le premier ministre français Edouard Philippe dans une interview publiée vendredi 15 novembre par le quotidien sénégalais Le Soleil. Le format de la visite qui doit le conduire, dimanche et lundi, à Dakar, à l'invitation du président Macky Sall, ne saurait lui donner tort. Pour ce déplacement de quarante-huit heures sont associés pas moins de six membres du gouvernement français - dont le ministre des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et la ministre des armées, Florence Parly - ainsi qu'une délégation d'une trentaine de personnes comprenant des parlementaires, des chefs d'entreprise et des institutionnels.

Cette « relation singulière » s'éprouve d'abord dans un contexte sécuritaire chargé pour la région, alors que la menace terroriste partie du Mali grandit, a atteint le Burkina Faso et descend vers le sud, notamment vers les Etats côtiers qui bordent le golfe de Guinée (Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana). Le sujet sera au centre de la visite de M. Philippe qui doit ouvrir, lundi, le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique.

« La force des liens »

Le Sénégal demeure jusqu'ici épargné par ces troubles. Pour autant, le pays est impliqué à plusieurs titres dans le dispositif sécuritaire qui maille la région. Il participe à la Mission de stabilisation des Nations unies au Mali (Minusma), au sein de laquelle ses bataillons sont jugés mieux formés et plus efficaces que beaucoup d'autres. Il est aussi membre de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao), laquelle a signalé lors d'un sommet en septembre vouloir se mobiliser davantage face à l'extension de la menace.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr