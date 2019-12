Sécurité en Afrique : et l'Union africaine dans tout ça ?

Créée en 2002, l'Union africaine (UA) a pour ambition de réactualiser et de consolider un système de sécurité collective continentale hérité de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), tout en prenant en compte les évolutions des organisations régionales. Face à des menaces sécuritaires transnationales ? criminalité, djihadisme ou piraterie ?, les dirigeants africains ont aussi fait le choix de recourir à des coalitions ad hoc (comme le G5 Sahel ou la Force multinationale mixte, FMM pour lutter contre Boko Haram). Si ces stratégies politiques, censées contourner les contraintes institutionnelles, visent à favoriser la flexibilité, la multiplication des cadres de coopération fragilise la relation entre l'UA et les Communautés économiques régionales (CERs) et complexifie le paysage sécuritaire africain.Lire aussi Réforme des missions de paix : le projet africain soutenu par la FranceUn bref rappel historique du régionalisme africainL'évolution de la coopération entre l'OUA (1963-2001), puis l'UA, et les Communautés économiques régionales est marquée par cinq étapes. Celles-ci permettent de mieux comprendre la spécificité du régionalisme africain, à savoir une sécurité collective à deux niveaux (continental et régional).Bien avant les indépendances, la coopération et l'intégration régionales sont reconnues comme indispensables à toute stratégie de développement des pays africains. Lorsque l'OUA est créée en 1963, les...