Sécurité alimentaire : l'Afrique de l'Est sous la menace des criquets

Les images ont des airs d'apocalypse. Par milliards, les criquets pèlerins assombrissent le ciel et fondent, ensemble, sur la moindre parcelle végétale. Après leur départ, c'est la désolation. Plus une feuille, plus un bourgeon. Même l'écorce des arbres est arrachée. Depuis le mois de décembre, c'est toute la région de l'Afrique de l'Est qui subit ce fléau. D'abord le nord de la Somalie, puis l'Éthiopie et le Kenya. Les champs kényans ayant déjà été moissonnés, les agriculteurs ont été relativement épargnés. Mais les éleveurs, eux, ont été frappés de plein fouet par les essaims, qui ont détruit la nourriture de leurs animaux. Depuis dimanche, les hordes d'insectes, capables de parcourir près de 150 kilomètres par jour, ont envahi l'Ouganda. Une nouvelle qui a suscité l'inquiétude des Nations unies.Une population importante concernée« Il y a 13 millions de personnes dans ces pays concernés qui ont des difficultés d'accès à la nourriture. Dix millions de ces personnes résident dans des zones touchées par les criquets », a déclaré lors d'une conférence de presse le secrétaire général adjoint pour les affaires humanitaires de l'ONU, Mark Lowcock. Ce développement des criquets est « le pire depuis soixante-dix ans pour le Kenya, et le pire depuis vingt-cinq ans pour l'Éthiopie ou la Somalie », a-t-il précisé. Si la crise est si grave aujourd'hui, c'est qu'en 2019 l'Afrique de l'Est a subi une série de variations...