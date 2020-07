Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sécurité: Affectation de 60 policiers à Nice pour renforcer la police Reuters • 25/07/2020 à 13:20









SÉCURITÉ: AFFECTATION DE 60 POLICIERS À NICE POUR RENFORCER LA POLICE PARIS (Reuters) - Le Premier ministre français Jean Castex a annoncé samedi l'affectation de 60 policiers dans les prochaines semaines à Nice où une fusillade a éclaté devant un supermarché en début de semaine. En déplacement à Nice et accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et du garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti, Jean Castex a aussi annoncé la création dès la fin de l'année de 150 postes pour renforcer l'action pénale de proximité. "La seule loi qui vaille c'est celle de la loi républicaine et de l'Etat de droit", a déclaré le Premier ministre lors d'une allocation aux forces de l'ordre. Jean Castex a en outre indiqué que la forfaitisation des délits de stupéfiants serait généralisée en France. Il a également fait savoir que la ville de Nice allait expérimenter une extension des compétences de la police municipale. Dans un entretien au Figaro, Gérald Darmanin a déclaré vouloir stopper "l'ensauvagement" d'une partie de la société française. (Matthieu Protard)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.