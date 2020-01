Sécurité aérienne : une année 2019 plombée par le Boeing 737 MAX

Dans l'histoire de l'aviation, 2019 va s'afficher comme la troisième année la plus sûre (après 2013 et 2017) depuis la Seconde Guerre mondiale et le développement du transport aérien. 293 décès sont à déplorer contre 559 l'année précédente. Ces chiffres, extraits de la base de données de Flight Safety, ne prennent en compte que les accidents d'avions civils de plus de vingt sièges utilisés en transport commercial. Ne sont donc pas recensés les sinistres d'avions de transport militaire ou cargos et d'aéronefs de collection ainsi que le secteur, assez accidentogène, de l'aviation générale.Mais 2019 va aussi rester tristement célèbre avec le drame lié à la nouvelle défaillance du Boeing 737 MAX, révélant un scandale industriel où le profit a été préféré à la sécurité des vols. Moins de six mois après le crash de Lion Air (189 morts) le 29 octobre 2018, le même type de biréacteur moyen-courrier de dernière génération, cette fois aux couleurs d'Ethiopian Airlines, s'est écrasé le 10 mars dans des circonstances comparables, faisant 157 victimes, plus de la moitié du total des décès d'accidents d'avion en 2019. L'immobilisation au sol des B737 MAX est intervenue quelques jours plus tard. La production par l'usine de Renton près de Seattle n'a été suspendue que ce mois-ci. Les enquêtes techniques et judiciaires ont commencé, et chaque semaine, de nouveaux éléments accusent le management de Boeing. La collusion...