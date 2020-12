Sécu: plus de 15 milliards d'euros de cotisations manquent encore à l'appel

Les reports massifs de cotisations sociales mis en place depuis mars ont été en partie recouvrés, mais entreprises et travailleurs indépendant ont encore au moins 15 milliards d'euros de créances, a indiqué mardi l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss).

Les chiffres sont vertigineux: fin novembre, 70% des entreprises françaises cumulaient une dette de 10,25 milliards d'euros envers la Sécu.

La somme est toutefois nettement inférieure au total des reports de cotisations accordés aux employeurs depuis le début de la crise sanitaire: 23 milliards, a souligné le directeur de l'Acoss, Yann-Gaël Amghar, lors d'une conférence de presse.

"Les remboursements anticipés ont été plus élevés que prévu", a-t-il observé, soulignant l'écart entre les reports demandés pendant le premier confinement (7,7 milliards en avril) et le second (1,7 milliard en novembre).

A l'ardoise des entreprises s'ajoute celle des travailleurs indépendants: au moins 5,12 milliards pour la seule période de septembre à novembre.

Un montant minimal, à compléter avec les sommes dues de mars à août, évaluées en principe à 10,3 milliards mais qui seront sans doute revues à la baisse, en raison de la baisse d'activité au printemps et en été.

Au bout du compte, une partie de ces cotisations seront probablement perdues pour la Sécu, mais "l'estimation n'est pas encore réalisée car la situation reste très évolutive", a expliqué M. Amghar, renvoyant ce sujet du "risque de non recouvrement" à "la clôture des comptes en mars".