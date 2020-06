Sécu: les députés se prononcent pour la création d'une 5e branche "autonomie"

Les députés ont donné leur feu vert en commission au principe de la création d'une cinquième branche "autonomie" à la Sécurité sociale, dédiée à la prise en charge des personnes en situation de dépendance, "un signal fort" selon le gouvernement.

Dans le cadre de l'examen des projets de loi relatifs à la dette sociale en commission spéciale, les élus ont adopté tard lundi soir une série d'amendements LREM, MoDem et "Agir ensemble" qui prévoient de modifier le code de la sécurité sociale pour inscrire expressément une 5e branche "autonomie".

Si le vote des députés est confirmé lors de l'examen des projets de loi organique et ordinaire relatifs à la dette sociale dans l'hémicycle lundi, cette cinquième branche viendrait en complément des quatre branches existantes (maladie, accidents du travail, retraite, famille) de la Sécurité sociale.

Les amendements prévoient qu'un rapport devra être remis "au plus tard le 15 septembre 2020" par le gouvernement sur "les conséquences de la création de cette branche en termes d'architecture juridique et financière et en termes de pilotage, gouvernance et gestion de ce nouveau risque".

Les députés sont ainsi allés plus loin que le projet de loi du gouvernement qui prévoyait la remise d'un rapport sur les modalités de sa future mise en place mais pas sa création elle-même.

Le secrétaire d'Etat Adrien Taquet (Protection de l'Enfance) a salué "un moment important" et "un signal fort" envoyé aux Français sur l'"adaptabilité de l'Etat social".

Le rapporteur Thomas Mesnier (LREM) a expliqué qu'il s'agissait de "modifier l'architecture de la Sécurité sociale du XXe siècle telle que nous la connaissons pour y adjoindre une 5e branche gérant la couverture d'un 5e risque, la perte d'autonomie", rappelant que la construction de cette branche avait fait l'objet de promesses par le passé sans que le législateur n'ait pu "franchir le pas".

Des élus d'opposition ont affiché un certain scepticisme, à l'instar de Xavier Breton (LR) qui a invité la majorité "à un peu de retenue" estimant que les Français ne seront "pas dupes des effets d'annonce", alors notamment que "pas un euro supplémentaire ne sera mis avant 2024".

Pierre Dharréville (PCF) a aussi estimé que les élus de la majorité se "projetaient un film" et étaient "uniquement dans le slogan", soulignant également que le financement n'est pas connu.