« Section des champions du monde » : les fans de Chelsea chambrent ceux du PSG
Par contre quand il s’agit de faire un tifo… Les hostilités entre le PSG et Chelsea se sont lancées il y a quelques minutes, avec une ouverture du score dès les premières minutes par Bradley Barcola (à suivre en live juste ici). En avant-match, les supporters des Blues présents dans le parcage visiteur ont doucement fait monter la sauce avec une banderole provocatrice : « Section des champions du monde. »
Chelsea fans rubbing salt into PSG wounds before kick-off 😂 pic.twitter.com/h3LW8BOQHO…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer