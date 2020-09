Secteur sportif: 120 millions d'euros dédiés à sa relance (ministère)

Le ministère des Sports a indiqué samedi que 120 millions d'euros issus du plan de relance seront consacrés au secteur sportif pour soutenir l'emploi, les équipements et les clubs durement touchés par la crise liée au Covid-19 depuis la mi-mars.

Sur l'enveloppe globale de 120 millions prévue sur deux ans, 40 millions d'euros seront dédiés à l'emploi pour les associations, 50 millions destinés à la transition énergétique des équipements sportifs et 30 millions réservés aux clubs et les fédérations sportives, dont 9 millions pour leur développement numérique.

Cette annonce a été faite à l'issue d'une rencontre avec l'ensemble des représentants du monde du sport à Matignon, avec le Premier ministre Jean Castex, où étaient aussi présents Jean-Michel Blanquer (Education, jeunesse et sport) et Roxana Maracineanu (ministre déléguée aux Sports).

"Cette crise sans précédent a révélé la vulnérabilité du modèle sportif: la suspension, puis la reprise très progressive de toutes les activités et évènements sportifs ont eu des répercussions précoces et durables qui ont motivé le déploiement d'un soutien économique d'une envergure inédite", a expliqué le ministère dans son communiqué.

Ces 120 millions vont venir abonder le budget de l'Agence nationale du Sport (ANS), qui s'occupe du haut-niveau et du "sport pour tous". Créée il y a un peu plus d'un an, l'ANS est financée par les crédits du ministère des Sports, et réunit l'Etat, les collectivités territoriales, le mouvement sportif et des représentants des entreprises.

Par ailleurs, le ministère a réaffirmé qu'un "mécanisme de compensation sera mis en oeuvre pour couvrir une partie des pertes de revenus des organisateurs de compétitions sportives, liées aux mesures administratives de limitation des jauges".

"Les modalités pratiques et d'éligibilité seront validées rapidement", a-t-il ajouté, alors que le rugby, le football, engrangent des pertes importantes de recettes du fait de la limitation à 5.000 personnes dans les stades.

Mercredi soir, lors d'une soirée organisée par Sporsora (organisation regroupant les acteurs de l'économie du sport), la ministre Roxana Maracineanu, avait, outre la compensation des pertes de recettes de billetterie, dit qu'elle étudiait la "possibilité de défiscaliser au moins partiellement les dépenses de sponsoring pour les entreprises qui continueraient à s'investir dans le sport".

L'ANS a également été chargé d'organiser une concertation avec les acteurs sur l'élaboration d'un éventuel système d'encouragement à la reprise de la pratique sportive.