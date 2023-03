Second rebond Pavard

Didier DESCHAMPS head coach of France and Benjamin PAVARD of France during the UEFA Euro 2024 Qualifying, Group B match between Ireland and France at Aviva Stadium on March 27, 2023 in Dublin, Ireland. (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport)

Au placard chez les Bleus depuis le premier match du dernier Mondial, Benjamin Pavard est revenu aux affaires, ce lundi en Irlande (0-1). Et il n'a pas raté sa chance, plantant le seul but de la rencontre d'une sublime transversale rentrante.

C’est toujours la même ritournelle. Tous les deux ans et demi, à la louche, quand Benjamin Pavard ne sait plus vraiment où il en est avec l’équipe de France, et que l’équipe de France ne sait plus vraiment où elle en est avec Benjamin Pavard, le défenseur nordiste se redonne une dose de crédit en surgissant depuis son côté droit pour claquer une reprise léchée. À croire que l’ancien Lillois en a fait une spécialité maison, et que l’on n’attend désormais que ça de lui, depuis ce coup de canon du 30 juin 2018 à Kazan, qu’il sera difficile d’oublier un jour. En attendant, cela sort à chaque fois les Bleus de beaux traquenards : buteur de l’égalisation contre l’Argentine en 8 es du Mondial, il avait ensuite permis aux siens de renverser la Suède en Ligue des nations, en novembre 2020, d’une… volée au second poteau de l’extérieur du pied, côté opposé. Ce lundi soir à Dublin, pour inscrire le seul but de la partie et faire tomber l’Irlande (0-1), Pavard a quelque peu varié, sans pour autant dévier de sa ligne de conduite : un ballon traînant sur son côté, une sacoche, un feu d’artifice. Et le joueur du Bayern a mis les formes, puisqu’il est lui-même allé chercher ce ballon aux 30 mètres dans les pieds de Jason Knight, sur une transmission foireuse de Josh Cullen, avant d’envoyer Gavin Bazunu dans les cordes… à la minute 49:30, pour ne rien gâcher.

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com