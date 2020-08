Sécheresse : un plan de relance pour adapter les cultures au changement climatique

Confrontés à des sécheresses de plus en plus régulières, les agriculteurs vont bénéficier de mesures d'accompagnement pour adapter les cultures et les productions aux nouvelles réalités climatiques.

Le lit de la Loire complètement asséché à Ancenis, le 11 août 2020. ( AFP / SEBASTIEN SALOM-GOMIS )

Les épisodes de sécheresse se multiplient en France depuis quelques années. Une nouvelle donne climatique à laquelle vont devoir s'adapter les agriculteurs et les éleveurs, comme l'a indiqué sur France Info Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture.

Il a assuré que l'État viendrait les soutenir, via un plan d'accompagnement en deux temps. Tout d'abord, permettre aux agriculteurs de faire face à court terme via " des mesures exceptionnelles pour accompagner les agriculteurs (...). Verser des acomptes de la politique agricole commune plus élevés que d'habitude ou pouvoir avoir des dégrèvements sur la taxe foncière que payent les agriculteurs dans les régions les plus sinistrées. Nous allons le mettre en place, je vous l'annonce, le 25 août."

Autre volet de cette aide immédiate, des mesures "agronomiques", visant à adapter localement les réglementations et les rendre plus flexibles en fonction des réalités de terrain . "C'est pouvoir, quand vous être un éleveur, par exemple, utiliser vos jachères pour pouvoir nourrir votre bétail, explique le ministre. C'est pouvoir décaler un certain nombre de semis qui vous sont imposés, mais qui ne sont pas possibles lorsque votre sol est complètement sec"

Un plan sur "dix, quinze, vingt ans"

Mais en sus de ces aides immédiates, la question du devenir de l'agriculture est posée avec la baisse de la pluviométrie. Là encore, le gouvernement entend agir. "Un plan de relance avec un montant conséquent, qui sera consacré pour préparer notre avenir sur les dix, quinze, vingt années supplémentaires, que ce soit dans la protection, que ce soit dans la résilience, ou que ce soit dans l'utilisation des ressources." Objectif de ce grand plan, adapter les productions locales au tournant climatique qui est enclenché depuis plusieurs années, et qui fait craindre la disparition d'exploitations historiques.