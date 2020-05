Sébastien Roudet : "Jacques Crevoisier était un vrai père de famille"

Il y a vingt ans, quelques semaines après l'Euro des grands, l'équipe de France des moins de 18 remportait le championnat d'Europe de sa catégorie en battant l'Ukraine en finale. Sur son banc : Jacques Crevoisier, décédé brutalement dimanche à l'âge de 72 ans. Sébastien Roudet, membre du groupe France en 2000, raconte en quelques mots son ancien sélectionneur.

C'est l'homme qui a fait appel à mes services en équipe de France quand j'étais jeune. À l'époque, j'étais le seul joueur de Ligue 2 du groupe. J'en suis forcément reconnaissant. Mais, pour moi, Jacques Crevoisier, c'était surtout une immense personne. On a tous beaucoup accroché avec lui parce qu'il nous faisait confiance. Et comme il y a ce sacre de champion d'Europe des moins de 18 ans en 2000...Exactement, ce n'était pas le plus facile des contextes. Il a fallu faire face à ça, certains joueurs n'étaient pas à leur niveau de performance habituel... On a perdu contre la Finlande, on bat la République tchèque, mais à neuf contre onze, rien de fluide, quoi, mais, au bout, il y a le trophée, c'est l'important. On a vécu une grande aventure, et sur le plan humain, Jacques nous a fait grandir. Au-delà d'être un sélectionneur, c'était un père de famille.L'important, à ses yeux, c'était le mental. Il nous demandait de ne rien lâcher, il évoquait souvent la force du mental dans le foot, la façon dont une bonne utilisation de la psychologie dans le sport pouvait aider des joueurs à atteindre certains objectifs... Il martelait ça sans cesse, et ses qualités étaient vraiment dans ce domaine, plus que dans la préparation technique ou stratégique. Dans ma carrière, c'est le seul entraîneur que j'ai croisé qui était comme ça. Il était vraiment atypique. C'est par exemple le premier qui, à la fin des séances, nous parlait de relaxation et nous faisait faire des exercices approfondis dans ce secteur.