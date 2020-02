Sébastien Lecornu : «Augmenter la rétribution des maires sera possible»

Ministre en charge des Collectivités territoriales, Sébastien Lecornu a porté la loi Engagement et proximité, promulguée fin décembre. Un texte réclamé de longue date par l'Association des maires de France. Selon une étude du Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof), réalisée en novembre 2019 pour l'Association des maires de France (AMF), 28,3 % des édiles ne veulent pas se représenter et 23 % d'entre eux n'ont pas encore pris leur décision. Un an plus tôt, ils étaient près d'un sur deux à souhaiter passer la main. Un malaise particulièrement ressenti dans les communes de moins de 3500 habitants, qui représentent plus de 90 % des villes françaises.Ciblant en priorité les petites communes, l'Etat veut revaloriser les élus et lutter contre la crise des vocations.Les maires de petites communes se sentent abandonnés par l'Etat. Que leur répondez-vous ?SEBASTIEN LECORNU. Ce mal-être est réel, mais il ne date pas d'aujourd'hui. Il a été particulièrement ressenti par la génération élue en 2014, dont je fais partie (NDLR : il fut maire de Vernon, dans l'Eure, entre 2014 et 2015). La baisse des dotations de l'Etat et la multiplication des lois sur les collectivités locales favorisant le gigantisme au détriment de la proximité, comme la loi qui a instauré les grandes régions en 2015, ont fortement bousculé les élus locaux. Ils se font interpeller par leurs administrés pour des décisions qui leur échappent. Cela contribue à la crise d'engagement et de confiance à laquelle la loi qui vient d'être publiée au Journal officiel apporte une première réponse.LIRE AUSSI >Maire, une vraie galère... 5 jours dans le quotidien d'un élu qui ne baisse pas les brasQuelles en sont les mesures phares ?Cette loi est une boîte à outils pour les aider dans leur fonction au quotidien. Par exemple, l'Etat prendra en charge les frais de garde des conseillers municipaux dans les communes de moins de ...