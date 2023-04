information fournie par So Foot • 18/04/2023 à 10:08

Sébastien Haller honoré par l’Ajax Amsterdam

Marquer des buts mais surtout les esprits.

De retour sur les pelouses de football en match officiel depuis janvier dernier, Sébastien Haller (28 ans) a pu retourner à Amsterdam pour dire au revoir aux supporters de l’Ajax, club où il a joué pendant un an et demi. Ayant inscrit la bagatelle de 47 buts en 66 matchs, on se souvient notamment de son fantastique quadruplé face au Sporting Portugal (5-1) en phases de poule de Ligue des champions.…

MLM pour SOFOOT.com