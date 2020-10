Sébastien Frey : "Bruno Martini restera immortel à mes yeux "

Décédé ce mardi des suites d'un arrêt cardiaque, Bruno Martini laissera un vide énorme dans la vie de ceux qui l'ont connu. Après avoir été le gardien numéro un de l'équipe de France au début des années 1990, et avant de devenir le directeur adjoint du centre de formation du MHSC, il avait également été entraîneur des portiers des Bleus, de 1999 à 2010. C'est là qu'il a appris à connaître Sébastien Frey, alors à la Fiorentina.

"La relation de respect s'est transformée en amitié. Quand j'étais en équipe de France, Bruno est venu plusieurs fois passer quelques jours à Florence avec moi."

Bruno, je l'ai véritablement connu en équipe de France Espoirs. C'est une longue histoire de respect et d'amitié. Je n'ai jamais eu de grandes idoles, mais il était le gardien dont je m'inspirais, par rapport à sa sobriété et son style de jeu. Quand j'étais petit, je le regardais à la télé et le voyais comme un exemple. Ce qui est drôle, c'est qu'en 1997, quand je commence à l'AS Cannes, je joue contre lui alors qu'il est en fin de carrière à Montpellier. Dans mon esprit, il est donc passé de modèle à adversaire, puis entraîneur en Bleus par la suite. De par sa rigueur, sa discipline, et sa passion du rôle de gardien de but, je pense qu'il était respecté de tout le monde. D'ailleurs, sur ce poste de portier, il était le point de repère à la Fédération.La relation de respect s'est transformée en amitié. Quand j'étais en équipe de France, Bruno est venu plusieurs fois passer quelques jours à Florence avec moi. Il étudiait un petit peu la préparation italienne. À chaque entraînement en Bleus, on passait énormément de temps ensemble. On échangeait énormément à trois, avec lui et Greg (). Il va évidemment laisser un grand vide dans le milieu du foot.Encore une fois, je n'ai jamais eu vraiment d'idole à proprement parler. Mais chez Bruno, j'adorais esthétiquement sa façon d'être dans les buts. Et puis, quand j'étais petit, c'était le gardien des Bleus...