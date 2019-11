Sébastien Cherruet : « Charlotte Perriand a saisi son époque avec une acuité formidable »

L'historien en architecture Sébastien Cherruet souligne l'héritage d'une actualité criante de la créatrice.

Co-commissaire de l'exposition « Le Monde nouveau de Charlotte Perriand », présentée jusqu'au 24 février 2020 à la Fondation Louis Vuitton, Sébastien Cherruet en a également dirigé le catalogue avec Jacques Barsac.

Vous avez plusieurs reconstitutions dans le musée qui ont choqué les puristes, parce qu'on n'y voit des pièces rééditées par Cassina...

Nous avons aussi des œuvres originales prêtées par le MoMa à New York ou le Centre Pompidou à Paris. Mais présenter le mobilier de Charlotte Perriand sur des podiums, hors contexte, c'est comme accrocher des fresques de Giotto sans l'église autour. Il faut offrir au visiteur l'expérience de l'espace qu'elle a imaginé. Il engage pleinement le corps : la vue avec le jeu des lumières ou ces baies vitrées ouvertes sur l'extérieur plutôt que des traditionnels murs percés de fenêtres ; le toucher avec les matériaux, de l'acier froid au bois sensuel ; le mouvement façon ballet entre l'usager et des objets jamais statiques... L'appartement idéal du Salon d'automne de 1929, que personne parmi nos contemporains n'a vu, n'existait plus que par le truchement d'une petite photo de 10 x 5 cm en noir et blanc. La reconstitution, avec l'expertise d'Arthur Rüegg, grand spécialiste de l'œuvre de Le Corbusier, permet à chacun de s'asseoir, faire tourner un fauteuil, caresser les tubes en métal. On a du mal à percevoir la modernité de ce projet pensé il y a presque un siècle. A l'époque, dans les appartements bourgeois, la cuisine et le cabinet de toilette étaient au bout d'un corridor, et le salon et la salle à manger avaient, chacun, une pièce dédiée. C'est un nouvel art d'habiter, révolutionnaire, qu'elle propose.

