Sébastien Acariès, l'homme qui a fait revenir la boxe à Bercy

On n'échappe pas à son destin. Sébastien Acariès est né dans la boxe, au sens propre. « Il a été conçu dans un camp d'entraînement à côté de Nîmes avant un combat de son oncle que j'organisais », raconte dans un sourire son papa Michel qui fut le grand promoteur français des années 1980-1990. C'était il y a 35 ans. L'oncle en question s'appelait Louis Acariès, double champion d'Europe au début des années 1980. « Vous n'imaginez pas à quel point je suis fier de mon fils, de sa réussite, de ses idées. Il est un grand promoteur de boxe et il sera un des plus grands très vite au niveau mondial », insiste son père.Quand on porte ce nom, la boxe est dans les gènes. Biberonné au bord des rings, Sébastien Acariès a découvert le noble art en regardant son père. « Je ne me suis jamais posé la question si je devais faire autre chose de ma vie, confie le jeune héritier. J'ai appris le métier avec lui dans les années 2008-2009. C'était à une période où notre sport était au fond du trou. Il n'y avait plus de grands boxeurs en France, plus de télé pour nous suivre. J'ai tout appris dans le dur. »Faire partie du sérail l'a certes aidé, mais sans plus. « Etre un Acariès m'a permis d'ouvrir des portes. Dans le milieu, on connaît notre nom. Mais cela n'a pas suffi : il m'a fallu beaucoup, beaucoup de travail pour en arriver là. »Il investit vendredi l'AccorHotels ArenaLà, c'est donc à l'AccorHotels Arena où le fiston a ramené la boxe après 15 ans d'absence avec ce rendez-vous du 15 novembre, une soirée devant 14 000 personnes avec deux ceintures mondiales en jeu. « Remettre la boxe dans cette salle était un pari que nous sommes en train de réussir. Ce sera plein et l'affiche est magnifique, confie Acariès junior. Je ressens beaucoup d'émotions parce que celui qui a inauguré Bercy en 1984 avec la boxe, c'est mon père. » La bande-annonce de la soirée du 15 novembre La ...