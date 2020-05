Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sebastian Vettel quitte Ferrari Reuters • 12/05/2020 à 16:38









par Matthieu Cointe (iDalgo) C'est terminé entre Vettel et Ferrari. La Scuderia a officialisé dans un communiqué ce mardi que le quadruple champion du monde quittera l'équipe à la fin de la saison. En collaboration depuis 2015, les deux parties n'ont pas trouvé d'accord pour un nouveau contrat. Titré de 2010 à 2013 avec RedBull, Sebastian Vettel n'a pas réussi à décrocher le Graal avec l'équipementier italien. En cinq ans, il a remporté 14 Grands Prix et a fini trois fois sur le podium du Championnat pilotes. Le nom du prochain coéquipier de Charles Leclerc n'est pas encore connu, tout comme la future destination de Sebastian Vettel.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.