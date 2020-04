Sean Connery, l'espion qui aimait le football

Avant de tâter du flingue et des James Bond girls, Sean Connery a failli faire carrière dans le football. Retour sur la véritable passion du plus célèbre des Écossais.



Du lait, des ulcères et un télégramme

Andy Murray vient de battre Tomas Berdych en demi-finales de l'US Open 2012. En conférence d'après-match, le tennisman écossais multiplie les poncifs quand une large silhouette s'approche de lui. Murray lève la tête, bloque un peu, puis affiche son plus beau sourire. Devant l'assistance tout aussi amusée que lui, Sean Connery est en train de faire le tour de l'estrade pour féliciter son compatriote. Polo orange rentré dans un pantalon remonté au-dessus du nombril et lunettes de soleil en sautoir, l'acteur fait le show avant de demander à deux invités surprises de le rejoindre. Judy Murray, la mère du joueur, et surtout Alex Ferguson, son grand pote des Highlands. Au-delà de la petite balle jaune et d'une simple amitié virile entre Écossais, le lien qui unit le mythique interprète de James Bond au légendaire manager de Manchester United n'est autre que le football. Et ce que peu de gens savent, c'est que le premier aurait pu débarquer chez lesbien avant le second.Né à Édimbourg en 1930, Connery grandit dans une famille modeste. Les temps sont durs, la pluie constante, et le football omniprésent. "" En 1942, lorsqu'il se rend compte que la Boroughmuir High, l'école la plus huppée de son quartier, privilégie la pratique du rugby plutôt que celle du ballon rond, il opte pour la Darroch Secondary, ses voies de garage et son équipe de football. La Seconde Guerre mondiale et la peur des bombardements remettent en cause ses récréations. L'école est fermée, et les élèves suivent leurs cours dans un manoir du Morningside. Sean n'y fait pas long feu. ", se rappelle-t-il." Déscolarisé, Sean, 13 ans, sillonne alors les rues de la ville avec son poney, Tich, pour approvisionner en lait les clients de la Wholesale Lire la suite de l'article sur SoFoot.com