Sead Kolašinac quitte l’OM pour l’Italie

Aussitôt parti, aussitôt ailleurs.

Ce jeudi, Sead Kolašinac a publié un message d’adieu à l’Olympique de Marseille et à ses supporters. « Chers employés, fans, joueurs de l’OM et tous ceux qui ont contribué à ce que je me sente bien dans ce grand club : Merci pour ces moments inoubliables et ces expériences ! Cela a été un honneur de faire partie de ce club incroyable. Je vous souhaite tout le meilleur pour l’avenir ! Merci beaucoup » , a communiqué le défenseur. Quelques minutes plus tard, l’Atalanta Bergame a, de son côté, officialisé l’arrivée du Tank, libre de tout contrat. dans ses rangs.…

EL pour SOFOOT.com