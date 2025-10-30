 Aller au contenu principal
Scott Bessent, du Trésor américain, déclare que le langage de la Fed montre qu'elle est "coincée dans le passé"
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 12:50

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a applaudi jeudi la décision de la Réserve fédérale de réduire les taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage, mais a déclaré que les commentaires jetant le doute sur une autre baisse des taux cette année montraient que l'institution avait besoin d'une refonte majeure.

Scott Bessent a déclaré à l'émission "Mornings with Maria" de Fox Business Channel qu'il mènerait une deuxième série d'entretiens avec les candidats pour remplacer le président de la Fed Jerome Powell début décembre, ce qui permettrait au président Donald Trump de choisir un remplaçant d'ici Noël.

"Cette Fed est coincée dans le passé. Leurs estimations de l'inflation sont terribles depuis le début de l'année", a-t-il déclaré. "Leurs modèles sont cassés."

Banques centrales
