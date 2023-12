Sciences Po: Mathias Vicherat "propose" sa "mise en retrait provisoire"

Le directeur de Sciences Po, Mathias Vicherat, à Paris, le 28 mars 2022 ( AFP / Thomas SAMSON )

Le directeur de Sciences Po Mathias Vicherat, entendu récemment par la police dans une affaire de violences conjugales, a "proposé" lundi sa "mise en retrait provisoire", dans un message adressé à toute l'école et transmis à l'AFP.

"J'ai proposé à la présidente de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), Laurence Bertrand Dorléac, de me mettre provisoirement en retrait de mes fonctions selon des modalités, un calendrier et une durée qu'il lui revient de définir et qu'elle présentera dans les différentes instances cette semaine", est-il écrit.

Trois réunions ont lieu à Sciences Po cette semaine, des réunions prévues de longue date au calendrier: le conseil de l'institut mardi, le conseil d'administration de la FNSP mercredi et enfin le conseil social et économique jeudi.

M. Vicherat et son ex-compagne Anissa Bonnefont qui s'accusaient réciproquement de violences conjugales, ont été placés en garde à vue le 3 décembre avant d'être remis en liberté le lendemain. Une enquête préliminaire a été ordonnée par le parquet de Paris.

Dans le message adressé lundi à la communauté de Sciences Po, Mathias Vicherat répète qu'il "conteste les actes de violence qui ont été rapportés par la presse et sur les réseaux sociaux".

"Jamais et en aucune circonstance, je n'ai commis de tels actes. Je veux souligner qu’à l’issue de nos gardes à vue, aucune plainte n’a été déposée, nulle mesure de contrôle judiciaire ou d’éloignement n’a été prise", poursuit-il.

Des étudiants de Sciences Po ont occupé le bâtiment historique de cet établissement d'enseignement supérieur la semaine dernière, pour demander la démission de leur directeur.