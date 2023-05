Scholz: l'UE ne doit pas être "intimidée" par la démonstration de force de Poutine

L'UE ne doit pas être "intimidée" par la "démonstration de force" organisée par le président russe Vladimir Poutine sur la Place rouge à Moscou et doit rester "ferme" dans son soutien à l'Ukraine, a affirmé mardi le chancelier allemand Olaf Scholz.

Son allocution au Parlement européen coïncide avec la célébration de la journée de l'Europe mais aussi avec le défilé militaire en Russie commémorant le jour de la victoire sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde guerre mondiale.

"À 2.200 km au nord-est d'ici, à Moscou, Poutine fait défiler ses soldats, ses chars et ses missiles. Ne nous laissons pas intimider par une telle démonstration de force. Restons fermes dans notre soutien à l'Ukraine, aussi longtemps que nécessaire", a soutenu Olaf Scholz devant le Parlement européen à Strasbourg.

"Aucun d'entre nous ne veut revenir à l'époque où la loi du plus fort s'appliquait en Europe", a souligné le chancelier allemand, affirmant que l'Union européenne "unie dans sa diversité, est la meilleure assurance que ce passé ne reviendra pas".

M. Scholz a aussi plaidé pour une Union européenne "élargie et réformée" lors de son intervention qui s'inscrit dans la série de débats "This is Europe" ("C'est l'Europe") au Parlement européen en présence de dirigeants de pays de l'UE.

"L'Union européenne doit changer. Nous avons besoin d'une UE géopolitique, une UE élargie et réformée et enfin d'une UE qui est ouverte à l'avenir", a déclaré le chancelier allemand, favorable à une réforme du processus de décision en matière de politique étrangère et de sécurité.

Comme la Belgique, la Finlande, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Slovénie et l'Espagne, l'Allemagne plaide pour l'introduction du vote à la majorité qualifiée dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune de l'UE, au lieu de l'unanimité actuellement en vigueur.

"J'ai envie de dire aux sceptiques : ce n'est pas l'unanimité, ni un accord à 100% sur toutes les décisions qui crée la plus grande légitimité démocratique possible. Au contraire!", a déclaré M. Scholz, lui opposant "la recherche de compromis" qui "correspond à notre conception de la démocratie libérale".

Si une majorité simple de pays de l'UE (14 sur 27) se prononce en faveur du lancement d'un processus de modification du traité, les négociations pourront alors commencer. Toutefois, l'unanimité est nécessaire entre les 27 pour entériner un changement de traité.

En pleine visite en Europe du ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang, qui se trouve mardi en Allemagne, le chancelier allemand a par ailleurs souligné combien la "rivalité et la concurrence" de la part de la Chine s'étaient "accrues".

Il a décrit la Chine comme un "partenaire, un concurrent et un rival systémique". Après l'Allemagne, Qin Gang se rendra en France et en Norvège, au moment où son pays entend jouer un rôle de médiateur dans la guerre en Ukraine.