Schiappa, impossibles quotas

La secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes souhaite que "50% des retransmissions sportives soient vouées au sport féminin", les femmes "constituant 52% de l'humanité". Une opinion évidemment clivante, alors que la question du manque de représentativité du sport et plus spécifiquement du football féminin ne convoque encore aucune solution évidente.

Le règne de l'audience

La loi du Marché

L'histoire retiendra que Marlène Schiappa semble adepte des solutions simples. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel présentait ce mardi l'opération Sport Féminin Toujours, qui a pour but d'inciter les médias à valoriser plus largement le sport féminin, et la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes avait quelques arguments d'une précision mathématique à faire valoir : "L'affaire, évidemment, est sensible, et la Macroniste se retrouvait une fois de plus au cœur d'un interminable dégueulis de haine sur les réseaux sociaux, où les arguments étayés et mesurés de certains de ses contradicteurs sont invisibilisés par l'océan d'insultes numériques dans lequel elle se trouve une fois de plus ensevelie. Si la rhétorique de la secrétaire d'État s'appuie sur des données numériques objectivement observables, l'interprétation qu'elle en retire peut s'apparenter à une conclusion expéditive. Si le volume du diffusion du sport féminin reste très inférieur à celui du sport masculin, c'est évidemment d'abord parce que les disciplines dames n'engendrent pas une audience comparable. Exemple avec le tennis, historiquement une des disciplines les plus avant-gardistes au regard de la médiatisation et l'exposition des sportives, où les femmes convoquent significativement moins de spectateurs que les hommes. À titre d'exemple, en France, 1,8 million de téléspectateurs ont regardé Ashleigh Barty battre Markéta Vondroušová lors de la dernière finale de Roland-Garros, tandis que 3,3 millions de personnes ont observé Rafael Nadal se payer Dominic Thiem chez les hommes.Les chiffres en eux-mêmes ne constituent pour autant pas un argument imparable pour justifier l'inégalité