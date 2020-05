Schalke, un cimetière de supporters 04 pieds sous terre

On raconte que l'endroit serait planqué aux alentours de la Veltins-Arena, l'enceinte de Schalke 04. Et que depuis cet endroit, on pourrait même en apercevoir le toit. Idéal pour les locataires du coin, fans absolus du club. Seul inconvénient : ils sont tous morts. Bienvenue au cimetière Beckhausen-Sutum, lieu de repos pour supporters décédés qui suivront le derby de la Ruhr en guise de reprise depuis leur caveau.

Amour

Comme toutes les deux semaines depuis quatre ans, Birgit s'est rendue chez son fleuriste avant de venir. L'homme l'a saluée chaleureusement, comme il le fait pour tous ses clients fidèles, et s'est rendu au fond de sa boutique près des roses blanches. Il en a choisi trois, les plus belles, qu'il a entourées de myosotis bleus et cerclé de papier beige. Quelques secondes plus tard, Birgit a couché le bouquet sur la place passager de sa Volkswagen Golf, quitté la ville de Cologne, roulé 80 km sur l'autoroute A3 jusqu'à apercevoir le panneau "Schalke" et serré son frein à main sur le parking duBeckhausen-Sutum, cimetière de son état. De là, en marchant vingt mètres à gauche de l'entrée, un court chemin en gravillons mène à une étrange enclave de forme ovale aux tombes organisées de manière circulaire sur plusieurs rangées. La première fois qu'elle y avait mis les pieds, en avril 2016, elle avait détesté cet endroit balayé par les vents que l'hiver rend aussi froid que les corps stockés dans la morgue, à deux pas., dit-elle.Ce jour de mi-février, Birgit s'avance au plus près du centre de la place construite comme un stade de football, en pente descendante douce, près de la pelouse centrale. Elle s'agenouille devant une stèle plus entretenue que les autres, gravée du nom de Karl Otto Maylahn (24.10.51-7.4.16), et glisse son bouquet dans un étroit vase en marbre blanc après y avoir versé le contenu d'un sachet d'engrais., confie-t-elle, en pointant du doigt le bout de tissu délavé qui surplombe la dalle de marbre.