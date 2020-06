Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schalke s'enfonce un peu plus Reuters • 17/06/2020 à 20:31









Schalke s'enfonce un peu plus par Léo De Garrigues (iDalgo) C'est ce qu'on appelle une série noire. En s'inclinant sur la pelouse de l'Eintracht Francfort (2-1), Schalke 04 enchaîne un quatorzième match consécutif sans succès. André Silva a ouvert le score à la 28e avant que David Abraham fasse le break peu après la mi-temps. Weston McKennie a réduit le score de la tête à l'heure de jeu mais cela n'a pas changé l'issue de la rencontre, que les bleu et blanc ont terminé à 10 après l'exclusion de Can Bozdogan. Au classement, Francfort double sa victime du jour et se retrouve 9e. Schalke poursuit sa dégringolade. Les hommes de David Wagner n'ont pas goûté à la victoire depuis le 17 janvier dernier.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.