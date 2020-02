Schalke ralenti, le Werder au fond du trou

Très mauvaise opération pour Schalke 04 lors de cette vingt-deuxième journée de Bundesliga : les Königsblauen ont été frustrés à domicile par la lanterne rouge Paderborn (1-1). Fribourg, lui, s'est rapproché de la C3 en disposant d'Hoffenheim (1-0). En bas de tableau, le Werder Brême continue de toucher le fond après sa nouvelle défaite à la maison face à l'Union Berlin (0-2). Quant au Hertha Berlin, il devra attendre pour mettre la Bundesliga d'accord suite à son revers à domicile contre le Mayence de Robin Quaison, auteur d'un triplé (1-3).

Schalke 1-1 Paderborn

Une histoire de remplaçants. Sixième, Schalke doit faire de la lanterne rouge Paderborn sa chose pour croire à une qualification en Ligue des champions. Se croyant peut-être trop beaux, lesmettent des plombes à faire parler la poudre. Après une première période soporifique, où la seule action de génie de l'équipe de David Wagner aura été de faire entrer Jean-Clair Todibo, les locaux se réveillent après l'entracte. Benito Raman fracasse d'abord le haut de la transversale de Zingerle, puis Ahmed Kutucu délivre la Veltins Arena après avoir pris la mesure de son défenseur dans la surface. La victoire, c'est bien, mais quand c'est l'enfant du club (né à Gelsenkirchen) à peine majeur et remplaçant au coup d'envoi qui croit vous l'offrir, ça a plus de gueule. Dommage que Klaus Gjasula ne soit pas du genre sentimental : d'un gros coup de crâne sur corner, le défenseur central, lui aussi entré en cours de match, offre l'égalisation à Paderborn. Et avec ça, un point très précieux dans la course au maintien.