Schalke et Leverkusen se quittent dos à dos par Matthieu Cointe (iDalgo) Schalke 04 n'y arrive plus. Les hommes de David Wagner sont sur une série de 13 rencontres sans victoire en Bundesliga. Ce dimanche après-midi, le club de Gelsenkirchen a concédé le nul sur sa pelouse face au Bayer Leverkusen (1-1). Les locaux du jour avaient pourtant ouvert le score, grâce à un pénalty transformé par Daniel Caligiuri en début de seconde période. Mais dans les dix dernières minutes de la rencontre, Juan Miranda s'est rendu coupable d'un but contre son camp pour remettre les deux équipes à égalité. Au classement, Schalke reste 9ème et peut presque dire adieu à une place en Ligue Europa l'année prochaine. De son côté, Leverkusen passe 4ème juste devant le Borussia Monchengladbach et est provisoirement qualifié pour la Ligue des Champions.

