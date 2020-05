Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schalke creuse encore, Francfort surprend Wolfsburg Reuters • 30/05/2020 à 21:35









par Matthieu Cointe (iDalgo) Schalke 04 poursuit sa descente aux enfers. David Wagner et ses hommes se sont inclinés à domicile face au Werder Brême ce samedi(0-1). Leonardo Bittencourt a inscrit le seul but de la partie. Schalke n'a plus gagné depuis 11 rencontres en Bundesliga et passe 10ème. 17ème, le Werder revient à deux points de Dusseldorf, barragiste. De son côté, Francfort est venu s'imposer à Wolfsburg (1-2). Andre Silva et Kamada ont marqué, alors que Kevin Mbabu avait égalisé. L'Eintracht grimpe à la 12ème place et s'éloigne de la zone rouge. 6ème, Wolfsburg laisse Hoffenheim revenir à sa hauteur. Les joueurs d'Alfred Schreuder sont venus gagner sur la pelouse de Mayence cet après-midi (0-1). Dans la dernière rencontre de la journée, le Herta Berlin a dominé Augsbourg (2-0).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.