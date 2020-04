Schalke capote

À Gelsenkirchen, les Königsblauen sont actuellement loin de voir la vie en bleu. Et pour cause, Schalke 04 est plus que jamais menacé de tomber en situation d'insolvabilité. Et si la crise du coronavirus était l'occasion de repartir sur de toutes nouvelles bases ? Pour cela, il faudrait d'abord parvenir à y survivre.

La Bundesliga officiellement suspendue jusqu'au 30 avril

Jeder einzelne #S04-Dauerkarteninhaber und Tageskartenkäufer kann seinen aktiven Beitrag leisten und Teil unserer Gemeinschaftsaktion #NurImWir werden Was heißt das konkret? -- FC Schalke 04 () (@s04) April 8, 2020

Une seule solution, c'est la privatisation

En Allemagne, on n'a pas de football, mais on a des idées. Et pour lutter contre la crise financière qui menace les clubs à la suite de la pandémie du COVID-19, certains n'hésitent pas à redoubler d'originalité. C'est ainsi que le Lok Leipzig a vendu plus de 120 000 tickets (à un euro pièce) pour un match contre un adversaire fantôme. De son côté, l'Union Berlin propose sur son site une buvette virtuelle qui permet à ses supporters de se restaurer artificiellement en bière et en saucisse, mais pour de l'argent bien réel qui finira dans les caisses du club.De l'autre côté du pays, à Gelsenkirchen, le cœur n'est pas vraiment à la fantaisie. Et pour cause : les finances du club bleu roi sont dans le rouge vif. À tel point que le mastodonte de la Ruhr a dû demander la charité à ses supporters. Il en irait presque de sa survie. Les VIP de la Veltins-Arena se sont donc vu demander de ne pas réclamer le remboursement du loyer de leur loge, au même titre que les autres supporters, à qui un maillot spécial a été promis s'ils consentaient à renoncer à récupérer la somme correspondante aux quatre matchs qu'il reste à jouer à domicile cette saison.Lorsqu'au début du mois, le magazine