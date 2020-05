Schalke 04 continue de creuser, le Hertha Berlin continue de sourire

Battu sur sa pelouse par le Werder Brême (0-1), Schalke 04 a enchaîné un onzième match sans succès et n'arrive pas à redresser la barre. Tout le contraire du Hertha Berlin, qui s'est offert le scalp d'Augsbourg (2-0), ou d'Hoffenheim vainqueur à Mayence (0-1). La surprise de l'après-midi nous vient de Wolfsburg, battu par l'Eintracht Francfort dans son antre (1-2).

FSV Mayence 05 0-1 TSG 1899 Hoffenheim

FC Schalke 04 0-1 Werder Brême

Molesté par Leipzig à l'Opel Arena la semaine passée (0-5), Mayence avait à cœur de se rattraper à domicile face à Hoffenheim. Sauf que d'entrée, les hommes d'Achim Beierlorzer encaissent les coups des visiteurs et voient Robert Skov buter une première fois sur Florian Müller (7). Le portier de Mayence est là pour tenir la baraque, même au moment de frustrer Steven Zuber en repoussant le penalty du latéral gauche d'Hoffenheim (27). Invincible, Müller ? L'information semble crédible, surtout quand Skov perd son duel avec l'intéressant en croisant trop sa frappe (43). Avant d'être finalement démentie par l'œuvre d'Ihlas Bebou qui, après avoir martyrisé l'arrière-garde locale, donne enfin l'avantage à Hoffenheim. Au retour des vestiaire, Mayence prend plus de risques et pense même égaliser à l'heure de jeu avant de voir sa réalisation annulée pour une faute sur Oliver Baumann. Insuffisant pour recoller, insuffisant aussi pour prendre de l'air et revenir dans le ventre mou de cette 1. Bundesliga.