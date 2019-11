Scènes d'émeute chez Ikea pour la collection capsule de Virgil Abloh

Des files d'attente interminables devant les magasins, des dizaines de personnes qui sprintent à l'ouverture et se jettent sur les marchandises... Des scènes d'émeutes ont été observées dans plusieurs magasins Ikea dans le monde à l'occasion du lancement jeudi d'une collection en collaboration avec le styliste Virgil Abloh, connu pour être un touche-à-tout.Architecte de formation, le créateur qui dessine les collections homme de Louis Vuitton est également DJ, bras droit de Kanye West, et fondateur de la marque Off-White basée à Milan. La collection capsule de l'artiste était ainsi très attendue.Les magasins belges dévalisés en 15 minutesAux Etats-Unis, en Belgique, en Suisse... Les fans de Virgil Abloh se sont précipités pour obtenir les articles de sa collection « Markerad » chez Ikea. En Belgique, certains ont même dormi devant le magasin, pour être les premiers à l'ouverture, comme le rapport le site belge 7sur7. D'autres en sont même venus aux mains pour avoir accès aux précieux objets (un sac, une horloge, une chaise...). Huge lines outside IKEA in many Swedish cities this morning - some have waited for over 24 hrs out in the cold. Why? Today is the release of the famous designer Virgil Abloh's collection. Byrd user: oladyrhill..#byrd #byrdnews #byrdstories #virgilabloh #ikea #gothenburg pic.twitter.com/bSyodiXIac-- Byrd (@byrdstories) November 1, 2019 La collection compte 14 pièces, mélangeant le style épuré d'Ikea et les touches de couleurs pétantes, propres au style de Virgil Abloh. virgil abloh really has high schoolers fighting over some ikea rugs lmaooo pic.twitter.com/vC1bhGCQEN-- Maximilian (@ArnesonMax) November 7, 2019 Chaque client n'avait droit qu'à 10 articles maximum. En Belgique tout s'est écoulé en moins de 15 minutes. Pour les déçus, plusieurs petits malins commencent déjà à revendre des articles de la collection en ligne. Mais attention au coût : certains atteignent cinq ...