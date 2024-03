Scénario fou en MLS, où Chicago s’impose face à Montréal… grâce à un coup de vent

Goal : Wind (90 e +9).

Chicago n’est pas surnommée Windy City (la ville venteuse) pour rien. À domicile, face à Montréal, Chicago était dans de beaux draps. Les coéquipiers de Xherdan Shaqiri étaient carrément menés 3-1 à dix minutes du coup de sifflet final. Mais les locaux ont su réduire la marque à la 84 e , avant d’égaliser à la 90 e +5. Et le plus fou ne s’est pas encore produit : dernière occasion pour Chicago, et Kellyn Acosta envoie une grosse bastos vers la surface. La saucisse semble destinée à personne, et Jonathan Sirois, le portier adverse, compte s’en saisir tranquillement. Mais le ballon poursuit sa trajectoire à cause d’un coup de vent et trompe le Canadien. Bon, le gardien de la franchise québécoise n’est pas exempt de tout reproche……

LT pour SOFOOT.com