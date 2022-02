Scandale en Ehpad : Fabien Roussel veut "exproprier" Orpea pour "protéger nos aînés"

"Quand il y a des actes de maltraitance dans des établissements, on protège les personnes âgées, on exproprie le propriétaire de cet établissement, on met l'établissement sous la tutelle, la protection, d'un hôpital public", a martelé le candidat communiste.

Fabien Roussel à Paris, le 24 janvier 2022. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Après les révélations sur les conditions dans les Ehpad d'Orpea , le candidat communiste à la présidentielle, Fabien Roussel, a demandé mercredi 2 janvier "l'expropriation" du groupe des établissements où des maltraitances seraient avérées, pour "protéger nos aînés" et les "sortir des griffes de la finance".

Le scandale a déjà entraîné une réponse du gouvernement mardi : l'exécutif présentera d'ici fin février des propositions pour prévenir les maltraitances en Ehpad, et lancera une "vaste opération de contrôle" au sein du groupe Orpea, accusé de graves dysfonctionnements.

"Il y a de la maltraitance pour gagner de l'argent sur leur dos , c'est ignoble, la colère est une chose juste, légitime, mais il faut passer aux actes", a exhorté Fabien Roussel sur Public Sénat .

"Quand il y a des actes de maltraitance dans des établissements, on protège les personnes âgées, on exproprie le propriétaire de cet établissement, on met l'établissement sous la tutelle, la protection, d'un hôpital public, d'un établissement public, d'une structure à but non lucratif", a-t-il exigé, en faisant la comparaison avec les mesures contre les "marchands de sommeil".

"Sortir les aînés des griffes de la finance"

Il a précisé que cette demande d'expropriation visait les établissements "où il y a ces faits caractéristiques de violence".

"Il faut sortir nos aînés des griffes de la finance. On ne peut pas imaginer un système où, aujourd'hui, des fonds de pension, là canadien, viennent parce qu'ils ont des exigences de rentabilité énorme pour gagner de l'argent sur le dos de nos aînés", a-t-il ensuite déploré. Pour lui, "il ne peut pas y avoir de structures avec des objectifs de rentabilité. Tout établissement de personnes âgées doit être géré avec un but non lucratif".

Il a aussi proposé de "créer un service public chargé de la dépendance et de la prise en charge de nos aînés" et "un grand ministère d'État chargé des seniors et de la mise en œuvre de ce plan", qui serait doté de "10 à 13 milliards d'euros".

"Il y a besoin d'au moins créer 300.000 emplois en trois ans pour qu'il y ait un salarié par résident", a aussi plaidé le candidat communiste.

Le groupe Orpea est sous le feu des critiques après la publication du livre-enquête "Les fossoyeurs", dans lequel le journaliste Victor Castanet décrit un système où les soins d'hygiène, la prise en charge médicale, voire les repas des résidents, sont "rationnés" par souci de rentabilité.