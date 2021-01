Scandale des maisons pour mères célibataires en Irlande: "Excuses" officielles de l'Etat

Walter Francis, survivant de la maison du Bon Secours, devant un autel à Tuam, érigé en mémoire des 800 enfants supposément enterrés sur le site, le 13 janvier 2021 ( AFP / Paul Faith )

Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a présenté mercredi les "excuses" de l'Etat dans le scandale des anciennes maisons pour mères célibataires, où 9.000 enfants sont morts entre 1922 et 1998.

"Je présente mes excuses pour le profond tort causé aux mères irlandaises et à leurs enfants qui se sont retrouvés" dans ces établissements tenus par des religieuses catholiques et l'Etat, a déclaré le chef du gouvernement devant le Parlement irlandais.

"L'Etat vous a laissé tomber", a déclaré Micheal Martin, au lendemain de la publication du rapport d'une commission d'enquête qui a mis en lumière la surmortalité dramatique dans ces établissements et l'hostilité générale de la société envers ces naissances alors considérées comme illégitimes.

Après cinq ans d'enquête, la commission a mis en évidence 9.000 décès dans ces établissements, soit 15% des 57.000 enfants qui sont passés par ces établissements entre 1922 et 1998. Un taux de mortalité au sein de ces établissements presque deux fois plus important qu'en dehors pour les enfants nés hors mariage, a souligné le Premier ministre.

Ces maisons accueillaient jeunes filles et jeunes femmes rejetées par leurs familles qui n'avaient pour la plupart "aucune alternative", selon le rapport.

Considérés comme illégitimes, les enfants qui y naissaient étaient souvent séparés de leur mère pour ensuite être adoptés, rompant tout lien avec leur famille biologique.

La période la plus ancienne étudiée par la commission met en évidence à quel point le "manque d'éducation sexuelle a laissé des jeunes femmes dans l'ignorance même de comment et pourquoi elles sont tombées enceinte", certaines après avoir subi "viol et/ou inceste", a souligné le Premier ministre.

"Les enfants nés en dehors du mariage étaient stigmatisés, traités comme des parias", a dénoncé le Premier ministre.

"Nous avons adopté une morale et un contrôle religieux pervers, une jugement et une certitude morale, mais nous avons rejeté nos filles", a-t-il poursuivi. "Nous avons honoré la piété, mais nous ne sommes pas parvenus à faire preuve de la plus élémentaire des gentillesses envers ceux qui en avaient le plus besoin".

