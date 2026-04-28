Scandale d'arbitrage en Italie : une affaire à couper le sifflet

C’est l’affaire qui secoue le football italien. Une de plus, pourrait-on dire. Après l’enquête autour d’un réseau d’organisation de soirées privées impliquant plusieurs clubs et joueurs, c’est au tour des arbitres de goûter la sauce. Gianluca Rocchi, le chef des arbitres italiens depuis 5 ans, est au centre d’une enquête menée par le parquet de Milan pour « complicité de fraude sportive ». Che succede ?

Tout a (re)commencé en mai dernier, lorsque le juge de ligne Domenico Rocca, mis sur la touche un mois plus tard, a écrit un courrier à la fédération italienne (FIGC) et au parquet de Milan afin de dénoncer des évaluations de la part de ses inspecteurs qu’il jugeait injustement basses. Dans celle-ci, Rocca pointe Gianluca Rocchi, le big boss des arbitres italiens, indiquant une intervention illégale dans la cabine du VAR, à Lissone, non loin de Milan, lors d’un match entre l’Udinese et Parme le 1 er mars 2025. Le courrier a été classé sans suite par la fédé, mais le parquet a quant à lui ouvert une enquête, rapporte l’agence de presse AGI.

Lors du match en question, à la 35 e , Florian Thauvin rentre dans l’axe et frappe au but du pied gauche. Le ballon part à toute berzingue vers les cages mais est touché par le bras du malheureux Botond Balogh. Ça va vite, et l’arbitre Fabio Maresca ne bronche pas dans la seconde. À Lissone, où les décisions vidéo sont prises, Gianluca Rocchi serait intervenu, frappant sur les vitres pour attirer l’attention de l’arbitre vidéo Daniele Paterna et indiquer qu’un penalty devait être accordé, une démarche violant le règlement : la VAR se doit d’être autonome. Paterna, Rocchi et Andrea Gervasoni, superviseur VAR, ont été mis en examen pour complicité de fraude sportive.…

Par Ethan Ameloot pour SOFOOT.com