information fournie par So Foot • 06/02/2024 à 13:18

Scandale Arkema : une tribune signée par dix associations rhodaniennes vise l’usine

« J’accuse… ! »

Dans un article publié ce mardi, Le Progrès annonce que dix associations et syndicats rhodaniens ont signé une tribune pour protester contre Arkema, le géant de l’industrie chimique, sponsor de la première division féminine française de football et reconnu comme un gros pollueur dans l’agglomération lyonnaise. Nous avions également publié un article en novembre dernier, révélant que l’usine, située à Pierre-Bénite (près de Lyon) a laissé se propager – à des taux élevés – des composés perfluorés, dénommés aussi « polluants éternels » dans l’air, l’eau et le sol dans certaines zones de l’agglomération lyonnaise.…

JBC pour SOFOOT.com